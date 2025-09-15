Officiel : Le PSG annonce le transfert d’un joueur «incroyable»

Le PSG a battu le RC Lens ce dimanche (2-0), mais la victoire s’est vite effacée derrière l’émotion des adieux de Presnel Kimpembe. Formé au club, le défenseur a quitté le Parc des Princes en larmes, accompagné de ses enfants, avant de rejoindre le Qatar. En conférence de presse, Luis Enrique a salué son importance et dédié ce succès à son joueur.
Le Parc des Princes a connu un moment d’émotion intense ce dimanche après la victoire du PSG face à Lens. Plus que le résultat, c’est le départ de Presnel Kimpembe qui a marqué les esprits. Formé au club et figure du vestiaire parisien depuis plusieurs saisons, le défenseur central a fait ses adieux au public, en larmes et accompagné de ses enfants.
Kimpembe a tourné la page
Les supporters du PSG, restés massivement dans les tribunes après le coup de sifflet final, ont réservé une ovation à l’international français. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a aussi eu un mot pour Kimpembe, qui rejoindra le Qatar SC dans les prochains jours.
« Ça a été un joueur incroyable »
« C’était un match spécial après une trêve internationale et en même temps on en a profité pour donner cette victoire à Presko (Kimpembe). On lui dédie cette victoire. Ça a été un joueur incroyable » a déclaré l'entraîneur du PSG.