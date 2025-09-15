Officiel : Le PSG annonce le transfert d’un joueur «incroyable»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a battu le RC Lens ce dimanche (2-0), mais la victoire s’est vite effacée derrière l’émotion des adieux de Presnel Kimpembe. Formé au club, le défenseur a quitté le Parc des Princes en larmes, accompagné de ses enfants, avant de rejoindre le Qatar. En conférence de presse, Luis Enrique a salué son importance et dédié ce succès à son joueur.

Le Parc des Princes a connu un moment d’émotion intense ce dimanche après la victoire du PSG face à Lens. Plus que le résultat, c’est le départ de Presnel Kimpembe qui a marqué les esprits. Formé au club et figure du vestiaire parisien depuis plusieurs saisons, le défenseur central a fait ses adieux au public, en larmes et accompagné de ses enfants.

Kimpembe a tourné la page Les supporters du PSG, restés massivement dans les tribunes après le coup de sifflet final, ont réservé une ovation à l’international français. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a aussi eu un mot pour Kimpembe, qui rejoindra le Qatar SC dans les prochains jours.