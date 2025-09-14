Traumatisme à cause du PSG ? Il répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 31 mai dernier, le PSG infligeait une énorme défaite à l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions (5-0). Depuis cette terrible déroute, le club lombard connaît certaines difficultés. Ce samedi, les Nerazzuri ont perdu un match très important face à la Juventus (4-3), et l’entraîneur Christian Chivu a été interrogé sur la possibilité d’avoir une équipe traumatisée par la défaite en C1 dans ses mains.

Un derby d’Italie cauchemardesque pour l’Inter Milan. Ce samedi, alors que les Nerazzuri menaient 2-3 sur la pelouse de la Juventus, l’ennemi juré, les hommes de Christian Chivu ont été rattrapés par les Bianconeri qui se sont imposés sur le fil (4-3). Clairement, depuis la défaite du club milanais en finale de la Ligue des Champions face au PSG en mai dernier, quelque chose semble s’être brisé avec l’Inter.

« Ça n’a rien à voir avec la finale de la Ligue des champions » « Des séquelles de la Ligue des champions ? Ça n’a rien à voir avec la finale de la Ligue des champions… Il faut comprendre que parfois, au lieu d’être beau, il faut être concret. En 20 ans, je n’ai jamais vu l’Inter réaliser une telle performance ici, dans le stade de la Juventus. Malheureusement, on rentre à la maison les mains vides », a cependant répondu Christian Chivu en conférence de presse d’après-match.