Traumatisme à cause du PSG ? Il répond cash !

Le 31 mai dernier, le PSG infligeait une énorme défaite à l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions (5-0). Depuis cette terrible déroute, le club lombard connaît certaines difficultés. Ce samedi, les Nerazzuri ont perdu un match très important face à la Juventus (4-3), et l’entraîneur Christian Chivu a été interrogé sur la possibilité d’avoir une équipe traumatisée par la défaite en C1 dans ses mains.
Un derby d’Italie cauchemardesque pour l’Inter Milan. Ce samedi, alors que les Nerazzuri menaient 2-3 sur la pelouse de la Juventus, l’ennemi juré, les hommes de Christian Chivu ont été rattrapés par les Bianconeri qui se sont imposés sur le fil (4-3). Clairement, depuis la défaite du club milanais en finale de la Ligue des Champions face au PSG en mai dernier, quelque chose semble s’être brisé avec l’Inter.
« Ça n’a rien à voir avec la finale de la Ligue des champions »
« Des séquelles de la Ligue des champions ? Ça n’a rien à voir avec la finale de la Ligue des champions… Il faut comprendre que parfois, au lieu d’être beau, il faut être concret. En 20 ans, je n’ai jamais vu l’Inter réaliser une telle performance ici, dans le stade de la Juventus. Malheureusement, on rentre à la maison les mains vides », a cependant répondu Christian Chivu en conférence de presse d’après-match.
Chivu reconnaît des erreurs
« J’ai vu beaucoup de qualité, beaucoup de détermination. Je prends le crédit de la performance et de ce que nous avons montré dès le début malgré deux retards. Ce n’est jamais facile pour personne dans ce stade. Nous aurions dû gérer les dix dernières minutes différemment, mais nous devons nous appuyer sur les bonnes choses que nous avons montrées aujourd’hui », conclut l’entraîneur roumain, déjà menacé sur le banc interiste...