Mbappé : Le gros coup du PSG après son départ !

Bien que le RC Lens réalise un bon début de saison, Tony Vairelles ne s’attend pas à le voir réaliser un exploit ce dimanche face au PSG au Parc des Princes. Le champion de France 1998 avec les Sang et Or a été impressionné par l’équipe construite par Luis Enrique après le départ de Kylian Mbappé, notamment par sa mentalité.

Battu par l’OL (0-1) lors de la première journée de Ligue 1, le RC Lens a ensuite enchaîné deux victoires consécutives, face au Havre (1-2) et à Brest (3-1). Ce dimanche après-midi, c’est au PSG que seront opposés les Sang et Or, mais peuvent-ils espérer ramener un résultat de leur déplacement au Parc des Princes ?

« Luis Enrique a su tenir toute son équipe en haleine que ce soit les titulaires comme les remplaçants » « Je pense qu’ils ont fait un bon début de saison, que Pierre Sage est l’homme de la situation, mais c’est vrai que le PSG, ce qui m’a marqué après le départ d’un joueur comme Mbappé, c’est qu’il (Luis Enrique) a su tenir toute son équipe en haleine que ce soit les titulaires comme les remplaçants », a répondu Tony Vairelles dans Stephen Brunch sur RMC. « On avait l’impression quand les mecs étaient sortis ils étaient contents pour ceux qui étaient rentrés. Il a vraiment créé un groupe et c’est ce qui a fait toute la différence par rapport aux années précédentes où tout le monde voulait un peu tirer la couverture à soi. »