Le PSG boucle le transfert d’une «légende» : Un gros changement se prépare...

Formé au PSG, Presnel Kimpembe s’apprête à entamer une nouvelle étape de sa carrière en prenant la direction du Qatar. Mais avant de rejoindre son nouveau club, le champion du monde 2018 sera mis à l’honneur ce dimanche au Parc des Princes. Avant ce moment fort en émotions qui se prépare, Zoumana Camara est revenu sur l’importance du titi en interne.

Comme prévu, le PSG a annoncé il y a quelques jours le transfert de Presnel Kimpembe vers le Qatar. En proie à de nombreux problèmes physiques l’empêchant de jouer au plus haut niveau, avec seulement cinq rencontres disputées depuis sa rupture du tendon d’Achille en février 2023 sur la pelouse de l’OM, le champion du monde tricolore aura le droit à un hommage au Parc des Princes ce dimanche en marge du match contre le RC Lens, avant de prendre la direction du Qatar SC. Interrogé par RMC, Zoumana Camara, ancien joueur et entraîneur adjoint du PSG, a reconnu que ce départ aura des conséquences en interne.

« Il va laisser un vide » « C’est un garçon qui va manquer à Paris car il faisait le lien entre les jeunes et les plus anciens. C’est un garçon qui faisait le lien entre les joueurs qui arrivaient au club et lui qui leur inculquait ce qu’était le PSG. Il avait différentes casquettes et le faisait toujours avec sourire et énormément d’investissement, confie l’entraîneur de Montpellier. Il va laisser un vide, et j’espère qu’il aura un hommage à la hauteur de ce qu’il mérite. J’espère qu’il va vivre ça avec énormément d’émotion et de plaisir, et qu’il profitera de ce moment avec sa famille, les supporters et tous les gens au club qui l’aiment et l’apprécient, il y en a énormément. »