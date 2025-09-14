Le PSG fait rêver un entraîneur, la révélation surprise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, l'heure est à la préparation à la première journée de saison régulière de Ligue des champions mercredi prochain face à l'Atalanta. Et pour ce faire, il faut passer par la réception du RC Lens au Parc des princes ce dimanche. Un choc pour Pierre Sage, coach lensois, qui est admiratif du Paris Saint-Germain.

Ce dimanche, le PSG recevra le RC Lens au Parc des princes à compter de 17h15. Pierre Sage, qui a déposé ses valises cet été dans le nord de la France parviendra-t-il à mettre un terme à une série de 6 défaites lensoises face au Paris Saint-Germain ? La dernière victoire des Sang-et-or remonte au 1er janvier 2023 (3-1) lorsque Franck Haise était le coach en place sur le banc de touche.

«Ce que j'aime ? Tout. Tout ce qu'ils produisent, l'efficacité avec laquelle ils le font» Avant de se mesurer au champion de France et d'Europe dans son arène du Parc, Pierre Sage a accordé une interview à Raphaël Domenach. L'occasion pour l'entraîneur du RC Lens de communiquer l'admiration qu'il a envers le travail effectué par l'entraîneur Luis Enrique. « Qu'est-ce que t'aimes particulièrement dans le PSG de Luis Enrique ? Tout. Tout ce qu'ils produisent, l'efficacité avec laquelle ils le font ».