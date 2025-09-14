Luis Enrique : Un nouveau chouchou annoncé au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, le PSG va devoir trouver des solutions en attaque. L’une d’entre elles pourrait mener à Gonçalo Ramos, qui a décidé de rester à Paris malgré des sollicitations cet été. L’attaquant portugais est très apprécié de Luis Enrique, mais également au sein du vestiaire parisien.

Le PSG va devoir composer sans deux de ses meilleurs joueurs. Blessés avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé et Désiré Doué vont manquer les prochaines semaines de compétition. Ainsi, Luis Enrique va devoir trouver des solutions en attaque, et cela pourrait se traduire par plusieurs titularisations de Gonçalo Ramos.

Ramos va avoir un rôle à jouer en attaque Comme l’indique le Parisien, malgré plusieurs intérêts de certains clubs étrangers cet été, le numéro 9 parisien a souhaité rester au PSG pour une troisième année. Très efficace malgré son faible temps de jeu, le joueur de 24 ans va donc avoir un rôle à jouer dans les prochaines semaines. Une chose est certaine, Gonçalo Ramos est apprécié de Luis Enrique, qui compte sur lui.