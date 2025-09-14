Mercato - PSG : Nouvelle cible parmi les pépites de L1 !

Alexandre Higounet

Quand bien même Luis Enrique se dit satisfait de son effectif, les recruteurs du Paris Saint-Germain planchent toujours activement sur des pistes d'amélioration de l'effectif que ce soit dans l'optique du mercato hivernal que de la fin de saison. Et un grand talent de L1 aurait particulièrement retenu leur attention ces derniers temps.

Le Paris Saint-Germain s'est montré particulièrement raisonnable cet été sur le mercato, ne recrutant que deux éléments, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, auxquels il convient d'ajouter le troisième gardien Renato Marin, arrivé libre. Certes, Paris a tout de même déboursé 100 millions pour boucler ces deux deals, mais globalement, le club de la capitale s'est montré très raisonnable. Et il y a une raison principale à cela : Luis Enrique s'est dit satisfait avec son groupe et n'a pas souhaité de nouveaux renforts, alors qu'on aurait pu imaginer qu'un vrai joueur de couloir droit pour doubler derrière Achraf Hakimi n'aurait pas été jugé de trop.

Luis Enrique est content comme ça, mais... Pour autant, quand bien même aucune urgence n'a été référencée dans le recrutement, le club de la capitale poursuit activement son travail de prospection. Et selon certains éléments livrés par le site footparisien.com, les recruteurs parisiens auraient ciblé avec beaucoup plus de précision l'une des pépites de L1, le jeune milieu du LOSC, Ayyoub Bouaddi (17 ans). Le joueur avait déjà impressionné l'an dernier, notamment au niveau de la Ligue des champions, où il avait livré des prestations de haut niveau face à des équipes comme le Real Madrid.