Hakimi remplacé : Le PSG prépare une surprise !

Alors que le PSG n'a pas recruté de latéral droit pour offrir une concurrence à Achraf Hakimi, la solution pourrait bien se trouver en interne. En effet, du haut de ses 16 ans, David Boly est très apprécié par Luis Enrique. Le joueur formé au PSG tape à la porte du groupe professionnel et pourrait bien faire ses grands débuts durant la saison.

Cet été, le PSG a décidé de ne pas chambouler son effectif. C'est ainsi qu'un seul joueur de champ a été recruté à savoir Illia Zabarnyi qui vient renforcer la concurrence en défense centrale. Cela signifie donc qu'aucun latéral droit n'a signé et qu'Achraf Hakimi n'a toujours pas de vraie doublure.

David Boly, la surprise du PSG ? Cependant, le PSG assume parfaitement ce choix comme le révèle L'EQUIPE qui précise que Luis Enrique pourrait bien lancer David Boly. Le latéral droit de 16 ans se rapproche en effet du groupe professionnel et pourrait bien être lancé dans le grand bain cette saison en Ligue 1 afin de faire souffler Achraf Hakimi.