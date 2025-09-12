Transfert - Hakimi : Le PSG prend une grande décision en privé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret durant le mercato estival, le PSG a décidé de se contenter de trois recrues dont deux gardiens de but (Lucas Chevalier et Renato Marin), ainsi qu'un défenseur central à savoir Illia Zabarnyi. Par conséquent, Achraf Hakimi n'a toujours pas de doublure dans l'effectif. Un choix parfaitement assumé en interne puisque la décision ne date pas d'hier.

Après une saison exceptionnelle, le PSG a décidé de très peu modifier un effectif dont la qualité a été démontrée. Ainsi, le seul changement majeur a eu lieu dans les buts avec la signature de Lucas Chevalier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, tandis qu'Illia Zabarnyi a débarqué pour densifier la rotation en défense.

Hakimi toujours seul latéral droit au PSG Autrement dit, le PSG a décidé de ne pas recruter de nouveau latéral droit malgré la menace d'une saison à rallonge pour Achraf Hakimi qui sort déjà d'un enchaînement hallucinant et quasiment ininterrompu entre les JO de Paris débuté en juillet 2024 et la Coupe du monde des clubs dont la finale a eu lieu un an plus tard. Un rythme totalement fou qui va se poursuivre puisque l'international marocain disputera la CAN cet hiver et la Coupe du monde l'été prochain.