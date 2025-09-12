PSG : Un énorme transfert annulé à cause de Barcola !

Cet été, le mercato du PSG a été peu animé, surtout marqué par deux arrivées importantes. Cependant, le club de la capitale aurait pu frapper très fort avec le transfert de Rodrygo. Si les dirigeants parisiens avaient tout prévu pour la venue du Brésilien évoluant au Real Madrid, l’aboutissement de ce dossier a été réglé par Bradley Barcola.
Le mercato estival aura été plutôt tranquille pour le PSG. En effet, après une saison historique, le club de la capitale a décidé de se renforcer intelligemment sans bouleverser son effectif. Ainsi, ce sont à la fois Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi qui ont rejoint les rangs des champions d’Europe.
Le PSG était prêt à recruter Rodrygo
Si l’été aura donc été peu animé, le PSG aurait pu conclure un énorme transfert à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Fabrizio Romano. En effet, ce dernier a récemment révélé que le PSG avait tout mis en place pour recruter Rodrygo. L’ailier brésilien était annoncé sur le départ du côté du Real Madrid, et les dirigeants parisiens comptaient bien saisir cette opportunité.
Bradley Barcola est resté, le PSG a rétropédalé
Néanmoins, Fabrizio Romano précise que l’arrivée de Rodrygo était directement conditionnée à un potentiel départ de Bradley Barcola. Pour rappel, l’ailier français était annoncé dans le viseur du Bayern Munich ou encore de Liverpool, mais a décidé d’écrire son avenir au PSG.