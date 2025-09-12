PSG : Un énorme transfert annulé à cause de Barcola !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le mercato du PSG a été peu animé, surtout marqué par deux arrivées importantes. Cependant, le club de la capitale aurait pu frapper très fort avec le transfert de Rodrygo. Si les dirigeants parisiens avaient tout prévu pour la venue du Brésilien évoluant au Real Madrid, l’aboutissement de ce dossier a été réglé par Bradley Barcola.

Le mercato estival aura été plutôt tranquille pour le PSG. En effet, après une saison historique, le club de la capitale a décidé de se renforcer intelligemment sans bouleverser son effectif. Ainsi, ce sont à la fois Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi qui ont rejoint les rangs des champions d’Europe.

Le PSG était prêt à recruter Rodrygo Si l’été aura donc été peu animé, le PSG aurait pu conclure un énorme transfert à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Fabrizio Romano. En effet, ce dernier a récemment révélé que le PSG avait tout mis en place pour recruter Rodrygo. L’ailier brésilien était annoncé sur le départ du côté du Real Madrid, et les dirigeants parisiens comptaient bien saisir cette opportunité.