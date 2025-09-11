«C’est terminé» au PSG, une star prévient tout le monde !

Malgré une saison exceptionnelle réalisée en 2024-2025, le PSG ne souhaite pas se reposer sur ses acquis. En effet, à l’image d’Ousmane Dembélé, le club parisien souhaite rester très ambitieux. Ayant reçu le Onze d’Or ce mercredi, le numéro 10 des Rouge et Bleu a tenu à prévenir tout le monde à propos de la motivation à Paris.
« On doit vite oublier ces 5 trophées, c’est le passé, et penser à l’avenir. Nous devons lutter et chercher de nouveaux trophées. C’est notre ambition. » Dès le mois d’août, Luis Enrique annonçait la couleur au PSG. L’entraîneur espagnol souhaite que les siens oublient au plus vite la saison exceptionnelle réalisée en 2024-2025, dans laquelle les Parisiens auront quasiment glané tous les trophées possibles dont la prestigieuse Ligue des Champions.
Dembélé élu Onze d’Or
Une mentalité que semblent partager les joueurs du PSG, à commencer par Ousmane Dembélé. Meilleur joueur de la Ligue des Champions et de la Ligue 1, l’attaquant français semble désormais promis au Ballon d’Or. En attendant la cérémonie prévue le 22 septembre prochain, le numéro 10 du PSG s’est vu attribué le Onze d’Or, récompense décernée par le magazine Onze Mondial, visant à récompenser le meilleur joueur évoluant en Europe de la saison. Auprès du magazine français, Dembélé s’est livré sur le niveau de motivation du club parisien pour la suite.
« On veut devenir des grands champions et les grands champions ne gagnent pas qu'une fois »
« Quand on est des compétiteurs, on a toujours envie de gagner. Tu peux gagner la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, mais au mois d'août, tout repart à zéro. Tu peux gagner la saison d'avant, mais si tu ne gagnes pas la saison d'après, on oublie tout ou on peut dire : « C'était de la chance ». On va dire aussi : « Ils ne vont gagner qu'une fois et après, c'est terminé ». On veut devenir des grands champions et les grands champions ne gagnent pas qu'une fois, ils gagnent deux, trois, quatre fois », a ainsi confié Ousmane Dembélé.