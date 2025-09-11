«C’est terminé» au PSG, une star prévient tout le monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré une saison exceptionnelle réalisée en 2024-2025, le PSG ne souhaite pas se reposer sur ses acquis. En effet, à l’image d’Ousmane Dembélé, le club parisien souhaite rester très ambitieux. Ayant reçu le Onze d’Or ce mercredi, le numéro 10 des Rouge et Bleu a tenu à prévenir tout le monde à propos de la motivation à Paris.

« On doit vite oublier ces 5 trophées, c’est le passé, et penser à l’avenir. Nous devons lutter et chercher de nouveaux trophées. C’est notre ambition. » Dès le mois d’août, Luis Enrique annonçait la couleur au PSG. L’entraîneur espagnol souhaite que les siens oublient au plus vite la saison exceptionnelle réalisée en 2024-2025, dans laquelle les Parisiens auront quasiment glané tous les trophées possibles dont la prestigieuse Ligue des Champions.

Dembélé élu Onze d’Or Une mentalité que semblent partager les joueurs du PSG, à commencer par Ousmane Dembélé. Meilleur joueur de la Ligue des Champions et de la Ligue 1, l’attaquant français semble désormais promis au Ballon d’Or. En attendant la cérémonie prévue le 22 septembre prochain, le numéro 10 du PSG s’est vu attribué le Onze d’Or, récompense décernée par le magazine Onze Mondial, visant à récompenser le meilleur joueur évoluant en Europe de la saison. Auprès du magazine français, Dembélé s’est livré sur le niveau de motivation du club parisien pour la suite.