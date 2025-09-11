Kylian Mbappé : Le PSG réalise son rêve !

Avant leur départ du PSG au terme de la saison 2023-24, Kylian Mbappé et son frère Ethen ont eu le privilège d’évoluer ensemble. Un moment spécial pour le jeune joueur qui a pris depuis la direction du LOSC, revenant sur cette expérience dans un entretien accordé au magazine L’Équipe.
De huit ans son cadet, Ethan Mbappé a grandi dans l'ombre de son frère Kylian, ce qui ne l’a pas empêché de faire son chemin dans les catégories de jeunes. Aujourd’hui au LOSC, le natif de Montreuil a eu l’occasion d’évoluer au côté du capitaine de l’équipe de France avec le PSG, un souvenir marquant pour la fratrie, et les parents.
« Il y a plein de frères qui rêvent de jouer l'un avec l'autre »
Interrogé par L’Équipe, le milieu de 18 ans est revenu sur les quelques matches disputés avec Kylian Mbappé. « C'était d'abord un match amical avec le Paris Saint-Germain. Je lui ai envoyé une passe en profondeur et là j'ai réalisé : "Tu joues avec ton frère en fait !" Là, même nous, on s'est posés et on s'est dit : "Ah oui..." Il y a plein de frères qui rêvent de jouer l'un avec l'autre. Après, ça a continué, on a joué ensemble en Ligue 1 », a enchaîné Ethan Mbappé.
« J’avais une petite boule au ventre »
« Pour moi, pour Kylian, pour nos parents... Je ne sais pas s'ils ont versé une petite larme, mais sachant qu'ils sont sensibles, oui, il y a moyen, poursuit le jeune joueur. Avant d'entrer sur le terrain (face au FC Metz, le 20 décembre 2023), j'avais une petite boule au ventre. Mais après, le Parc m'a mis à l'aise. C'était trop cool. »