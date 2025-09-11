Kylian Mbappé : Le PSG réalise son rêve !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant leur départ du PSG au terme de la saison 2023-24, Kylian Mbappé et son frère Ethen ont eu le privilège d’évoluer ensemble. Un moment spécial pour le jeune joueur qui a pris depuis la direction du LOSC, revenant sur cette expérience dans un entretien accordé au magazine L’Équipe.

De huit ans son cadet, Ethan Mbappé a grandi dans l'ombre de son frère Kylian, ce qui ne l’a pas empêché de faire son chemin dans les catégories de jeunes. Aujourd’hui au LOSC, le natif de Montreuil a eu l’occasion d’évoluer au côté du capitaine de l’équipe de France avec le PSG, un souvenir marquant pour la fratrie, et les parents.

« Il y a plein de frères qui rêvent de jouer l'un avec l'autre » Interrogé par L’Équipe, le milieu de 18 ans est revenu sur les quelques matches disputés avec Kylian Mbappé. « C'était d'abord un match amical avec le Paris Saint-Germain. Je lui ai envoyé une passe en profondeur et là j'ai réalisé : "Tu joues avec ton frère en fait !" Là, même nous, on s'est posés et on s'est dit : "Ah oui..." Il y a plein de frères qui rêvent de jouer l'un avec l'autre. Après, ça a continué, on a joué ensemble en Ligue 1 », a enchaîné Ethan Mbappé.