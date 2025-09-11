PSG - Zidane : Ousmane Dembélé valide !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Repositionné dans un rôle axial, Ousmane Dembélé peut facilement mesurer la difficulté de marquer des buts. Le numéro 10 du PSG confirme d'ailleurs une phrase de Zinedine Zidane qui assurait que c'était le plus difficile dans le football. De quoi rendre encore plus impressionnante sa saison dernière lors de laquelle il a inscrit 35 buts toutes compétitions confondues.

Auteur de 35 buts et 16 passes décisives la saison dernière avec le PSG, Ousmane Dembélé est bien placer pour répondre à la question suivante : Est-ce plus difficile de marquer ou de faire marquer ? Zinedine Zidane a quant à lui un avis tranché puisque l'ancien numéro 10 de Bleus a affirmé par le passé que « la chose la plus dure dans le foot, c’est de marquer ». Ousmane Dembélé valide.

Dembélé valide les propos de Zidane « Je suis complètement d’accord avec lui. Il a raison, marquer des buts, c'est la chose la plus difficile dans le football. Sinon, si c’était facile, tout le monde serait à 40 buts par saison (il éclate de rires). C'est difficile de marquer des buts », concède-t-il dans une interview accordée à Onze Mondial, avant de poursuivre.