PSG - Zidane : Ousmane Dembélé valide !

Repositionné dans un rôle axial, Ousmane Dembélé peut facilement mesurer la difficulté de marquer des buts. Le numéro 10 du PSG confirme d'ailleurs une phrase de Zinedine Zidane qui assurait que c'était le plus difficile dans le football. De quoi rendre encore plus impressionnante sa saison dernière lors de laquelle il a inscrit 35 buts toutes compétitions confondues.
Auteur de 35 buts et 16 passes décisives la saison dernière avec le PSG, Ousmane Dembélé est bien placer pour répondre à la question suivante : Est-ce plus difficile de marquer ou de faire marquer ? Zinedine Zidane a quant à lui un avis tranché puisque l'ancien numéro 10 de Bleus a affirmé par le passé que « la chose la plus dure dans le foot, c’est de marquer ». Ousmane Dembélé valide.
Dembélé valide les propos de Zidane
« Je suis complètement d’accord avec lui. Il a raison, marquer des buts, c'est la chose la plus difficile dans le football. Sinon, si c’était facile, tout le monde serait à 40 buts par saison (il éclate de rires). C'est difficile de marquer des buts », concède-t-il dans une interview accordée à Onze Mondial, avant de poursuivre.
« Je partage le point de vue de Zidane, il y a beaucoup de stress quand tu es devant le but. Il faut avoir le sens du but, il faut être bien placé, il faut tirer dans la bonne zone, il faut être lucide, etc. Le but, c'est beaucoup plus difficile que la passe. La passe, tu fais la passe et tu espères que le partenaire marque, ce n’est pas pareil », ajoute Ousmane Dembélé.