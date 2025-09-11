Le «meilleur joueur du monde» au PSG, il hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison exceptionnelle, le PSG espère que cela sera récompensé le 22 septembre prochain lors de la cérémonie du Ballon d'Or. En attendant d'être fixé, Ousmane Dembélé a déjà reçu le Onze d'Or, remis par le magazine Onze Mondial dont les lecteurs considèrent le numéro 10 du PSG comme le meilleur joueur du monde. Un statut officieux sur lequel il s'est prononcé.

A quelques jours du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a reçu une première distinction individuelle en décrochant le Onze d'Or. Un trophée remis par le magazine Onze Mondial et basé sur le vote des lecteurs qui ont été une centaine de milliers à participer. Interrogé sur sur le fait d'être considéré comme «le meilleur joueur du monde» par les votants, le numéro 10 du PSG ne cache pas son émotion.

Dembélé meilleur joueur du monde ? «Ça fait plaisir» « Ça fait plaisir. Je suis fier, ça prouve que tu as bien travaillé durant toute la saison, je vais même plus loin, durant toutes ces années pour remporter des trophées individuels. Ça me touche, mes sacrifices et mes performances sont reconnues », lance-t-il dans une interview accordée à Onze Mondial, avant de poursuivre.