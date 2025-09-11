Ballon d'Or - PSG : Ousmane Dembélé déjà titré !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grand favori pour le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé doit toutefois attendre le 22 septembre pour savoir s'il va dominer son grand rival Lamine Yamal. En attendant, le numéro 10 du PSG a toutefois récupéré une première récompense puisqu'il a été élu Onze d'Or, un trophée remis par la rédaction de Onze Mondial. Reste à savoir si c'est bon signe pour le Ballon d'Or.

Le 22 septembre prochain, un joueur du PSG remportera peut-être le Ballon d'Or. Et pour cause, au terme d'une saison sensationnelle, Ousmane Dembélé est le grande favori pour remporter le plus prestigieux trophée individuel. Mais alors qu'Achraf Hakimi et Vitinha sont également dans les discussions, c'est Lamine Yamal qui se présente comme le principal rival du numéro 10 du PSG.

Dembélé remporte le Onze d'Or... avec le Ballon d'Or ? En attendant de savoir s'il décrochera le premier Ballon d'Or de sa carrière, Ousmane Dembélé a remporté une première récompense puisqu'il a été élu Onze d'Or. Un trophée remis par la rédaction de Onze Mondial qui fait voter ses lecteurs. Le numéro 10 du PSG devance Lamine Yamal et Kylian Mbappé.