Ballon d'Or - PSG : Ousmane Dembélé déjà titré !

Grand favori pour le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé doit toutefois attendre le 22 septembre pour savoir s'il va dominer son grand rival Lamine Yamal. En attendant, le numéro 10 du PSG a toutefois récupéré une première récompense puisqu'il a été élu Onze d'Or, un trophée remis par la rédaction de Onze Mondial. Reste à savoir si c'est bon signe pour le Ballon d'Or.
Le 22 septembre prochain, un joueur du PSG remportera peut-être le Ballon d'Or. Et pour cause, au terme d'une saison sensationnelle, Ousmane Dembélé est le grande favori pour remporter le plus prestigieux trophée individuel. Mais alors qu'Achraf Hakimi et Vitinha sont également dans les discussions, c'est Lamine Yamal qui se présente comme le principal rival du numéro 10 du PSG.
Dembélé remporte le Onze d'Or... avec le Ballon d'Or ?
En attendant de savoir s'il décrochera le premier Ballon d'Or de sa carrière, Ousmane Dembélé a remporté une première récompense puisqu'il a été élu Onze d'Or. Un trophée remis par la rédaction de Onze Mondial qui fait voter ses lecteurs. Le numéro 10 du PSG devance Lamine Yamal et Kylian Mbappé.
Le Onze d'Or pas toujours Ballon d'Or
De bon augure pour le 22 septembre ? Pas nécessairement. En effet, ces dernières années, le Onze d'Or n'a pas toujours remporté le Ballon d'Or. Vinicius Junior et Erling Haaland ont par exemple été désigné Onze d'Or en 2024 et 2023 alors que ce sont Rodri et Lionel Messi qui avait décroché le Ballon d'Or. Reste à savoir si Ousmane Dembélé mettra fin à cette série.