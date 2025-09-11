Discussion entre Mbappé et le PSG : Il lâche une info exclusive en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé a marqué l’été 2024. Après des années d’attente, l’attaquant français a finalement quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid. Mais selon Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, les coulisses de ce départ recèlent des offres extravagantes et des tensions inédites, révélées dans son livre « De l’enfer au paradis ».

Intertitre 1 L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid en 2024 a clos l’un des épisodes les plus scrutés de l’histoire récente du football européen. Pendant des années, le club merengue a fait du champion du monde 2018 une priorité absolue, voyant en lui l’héritier idéal de Cristiano Ronaldo et le futur visage de son projet sportif. Après une prolongation surprise en 2022 au PSG, beaucoup pensaient que la fenêtre madrilène se refermait pour de bon. Mais au fil des mois, la volonté de l’attaquant s’est affirmée. Malgré les efforts colossaux consentis par le club parisien pour le retenir, Mbappé a choisi de réaliser son rêve et de signer au Real Madrid.

L'offre folle du PSG dévoilée En pleine promotion de son livre « De l’enfer au paradis », Fabrice Hawkins a dévoilé les coulisses de ce dossier Mbappé, révélant notamment une offre hallucinante du PSG. « La prolongation de Mbappé ? Ils espèrent, mais pas trop quand même. On donne des détails dans ce livre jusqu’où ils sont capables d’aller pour le prolonger. Il y a une clause qui est proposée à Mbappé et son entourage. Le Paris Saint-Germain est prêt à mettre une clause dans l’éventualité où un club vient mettre 180M€ et que le PSG refuse, le Paris Saint-Germain donne ces 180M€ à Kylian Mbappé » a déclaré le journaliste sur RMC.