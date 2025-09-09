«Tu dois quitter le PSG» : Il balance un secret sur le transfert de Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le feuilleton Mbappé se terminait enfin avec le départ du crack de Bondy. En fin de contrat avec le PSG, le capitaine de l'équipe de France s'engageait ainsi avec le Real Madrid. Et visiblement, il a bien été conseillé puisque Jesé affirme avoir poussé son ancien coéquipier vers le club merengue.

Durant l'été 2024, Kylian Mbappé s'est engagé avec le Real Madrid alors que son contrat avec le PSG avait pris fin. La fin d'un très long feuilleton qui aura duré plusieurs années. Interrogé sur le cas Mbappé, Jesé, formé au Real Madrid, révèle avoir donné quelques conseils au capitaine de l'équipe de France.

Jesé a guidé Mbappé vers le Real Madrid « Quand j'ai quitté le PSG, le Real Madrid voulait Mbappé, et il m'a demandé : "Comment est Madrid, comment est le club ?" J'ai dit : "Quel est ton rêve ?" et il m'a répondu : "Gagner le Ballon d'Or." Je lui ai dit : "Tu dois rejoindre le Real Madrid, tu ne gagneras pas le Ballon d'Or ici." Il m'a répondu : "D'accord." », confie-t-il dans une interview accordée au Chiringuito.