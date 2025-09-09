Mercato : Il quitte le PSG, son transfert se joue à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, le PSG a profité du fait que le mercato soit toujours ouvert dans certains pays afin de poursuivre un dégraissage déjà bien entamé durant l'été. Par conséquent, Presnel Kimpembe s'est ainsi engagé avec le Qatar Sports Club. Il faut dire que le champion du monde 2018 a vu sa carrière basculer en février 2023 au stade Vélodrome.

Sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, Presnel Kimpembe a finalement trouvé une porte de sortie du côté du Qatar puisqu'il s'est engagé avec le Qatar Sports Club après avoir connu deux saisons gâchées par les blessures, mais conclues en apothéose par la victoire en finale de la Ligue des champions.

Kimpembe quitte le PSG D'ailleurs, le transfert avait été officialisé par le PSG par le biais d'un communiqué : « Formé au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe s’engage au Qatar Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif, après vingt ans passés en Rouge & Bleu ».