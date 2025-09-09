Mbappé : Ça vire à la catastrophe, la vérité éclate !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sept saisons, des trophées à foison et un titre honorifique de meilleur buteur de l’histoire du PSG. Kylian Mbappé a laissé une marque indélébile dans la mémoire collective des supporters, mais a agacé le président Nasser Al-Khelaïfi sur la fin de leur collaboration et les modalités de son départ au vu du clash rendu public. Cependant, le dénouement de son histoire avec Paris était clair pour tout le monde. Explications.

Au PSG, il y a eu plusieurs feuilletons Mbappé au fil des années. En 2021, dans la foulée de la désillusion de l’Euro avec l’équipe de France comprenant son tir au but raté en 1/8ème de finale face à la Suisse éliminant donc les Bleus de la compétition, le champion du monde tricolore réclamait un bon de sortie à ses dirigeants dans l’optique de signer au Real Madrid. Malgré les offres de dernière minute du club merengue, le PSG bloquait Mbappé à la toute fin du mercato d’été.

«Ça s’arrête assez vite par rapport à 2022» Au fil de la saison suivante, la question autour de l’avenir de Kylian Mbappé était sur toutes les lèvres, mais le Paris Saint-Germain finissait au final par arriver à ses fins en offrant un contrat XXL assorti de diverses primes de fidélités progressives années après années à celui qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec ses 256 réalisations. Pour ce qui est du feuilleton de 2024, sonnant le glas de son aventure de sept ans au club, les décideurs parisiens ont un temps espéré… en vain. « La prolongation de Mbappé ? C’est vrai que le PSG a eu longtemps espoir. Pour être tout à fait honnête, ça s’arrête assez vite par rapport à 2022 où ils se disent « on va le prolonger ». Au bout du bout, ils réussissent à le prolonger en 2022 ». a confié Fabrice Hawkins lundi sur les ondes de RMC.