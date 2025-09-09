Transfert à l’OM : C’est confirmé au Real Madrid !

Pierrick Levallet

L’OM s’est montré particulièrement actif sur le mercato cet été. Le club phocéen a bouclé de nombreuses arrivées pour offrir à Roberto De Zerbi un effectif taillé pour la Ligue des champions. Mais les dirigeants marseillais ont également essuyé quelques échecs, comme dans le dossier Dani Ceballos. Le Real Madrid est d’ailleurs en mesure de confirmer l’intérêt de l’OM.

Cet été, l’OM a essayé de régaler Roberto De Zerbi. Le club phocéen a cherché à offrir à l’entraîneur italien un effectif taillé pour la Ligue des champions. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont donc bouclé de nombreuses arrivées, dont celles de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Benjamin Pavard. Mais les dirigeants marseillais ont également essuyé quelques échecs sur le mercato.

L'OM a tenté sa chance pour Dani Ceballos L’OM a notamment tenté sa chance avec Dani Ceballos. Le milieu de terrain de 29 ans n’était pas contre quitter le Real Madrid pour se relancer en vue de la Coupe du monde 2026. Un accord avait même été trouvé entre l’international espagnol et les pensionnaires de la Ligue 1. Mais finalement, Dani Ceballos a changé d’avis et est resté au Real Madrid.