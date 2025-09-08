OM - Transfert de Rabiot : Panique à cause de Deschamps !

Axel Cornic

Après une première saison très encourageante, tout le monde pensait qu’Adrien Rabiot allait devenir le pilier central du projet de Roberto De Zerbi. C’est tout l’inverse qui s’est passé, puisque l’international français a été placé sur la liste des transferts et a quitté l’Olympique de Marseille en fin de mercato, pour rejoindre l’AC Milan.

On a encore un peu de mal à s’y faire. Moins d’un an après sa signature, Adrien Rabiot a déjà quitté Marseille. La bagarre de Rennes a tout changé et le milieu de terrain a donc été poussé vers la sortie par l’OM. Il poursuivra sa carrière en Serie A, où son retour est très attendu.

Une reprise tronquée En attendant ses débuts avec l’AC Milan, on a pu enfin revoir Rabiot sur un terrain de football. Il n’avait en effet plus joué depuis la première journée de Ligue 1 le 15 aout dernier et la désormais fameuse bagarre avec Jonathan Rowe. Le sélectionneur Didier Deschamps ne lui a toutefois offert que 14 petites minutes de jeu contre l’Ukraine, lorsque l’ancien de l’OM a remplacé Bradley Barcola.

« Il a un temps de jeu réduit par rapport aux autres, avec ce qu'il s'est passé à Marseille » Interrogé en conférence de presse, le coach de l’équipe de France a laissé entendre qu’Adrien Rabiot n’était pas au meilleur de sa forme, après ce qui s’est passé avec l’OM. « Adrien a joué dans une position particulière avec l'OM. Il va bien, ça c'est sûr » a déclaré Deschamps. « Évidemment, il a un temps de jeu réduit par rapport aux autres avec ce qu'il s'est passé à Marseille, mais je verrai ».