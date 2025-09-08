Dembélé - Ballon d’Or : La grosse inquiétude !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Touché à la cuisse droite vendredi soir contre l’Ukraine (2-0), Ousmane Dembélé va s’absenter de longues semaines, au grand dam du PSG. Sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a attiré l'attention sur la saison qui s’annonce pour l’international français, cité comme l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or.

A l’approche de la reprise de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain va devoir se passer des services d’Ousmane Dembélé pour au moins six semaines. L’international tricolore, entré en jeu vendredi contre l’Ukraine malgré sa blessure à la cuisse gauche quelques jours auparavant, souffre cette fois-ci d’une lésion sévère de l’ischio-jambiers droit.

« La saison de Dembélé sera à surveiller », prévient Riolo Une blessure qui intervient à deux semaines de la cérémonie du Ballon d’Or, au cours de laquelle l’attaquant du PSG, à la lutte avec Lamine Yamal, pourrait être sacré. Présent dans l’After Foot dimanche, Daniel Riolo appelle à la prudence. : « La saison de Dembélé sera à surveiller. Parce que le Ballon d’Or, ça met une telle pression sur les joueurs, que le gagner ou pas ça peut faire une grosse différence », a confié le journaliste de RMC.