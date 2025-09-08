Dembélé - Ballon d’Or : La grosse inquiétude !

Touché à la cuisse droite vendredi soir contre l’Ukraine (2-0), Ousmane Dembélé va s’absenter de longues semaines, au grand dam du PSG. Sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a attiré l'attention sur la saison qui s’annonce pour l’international français, cité comme l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or.
A l’approche de la reprise de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain va devoir se passer des services d’Ousmane Dembélé pour au moins six semaines. L’international tricolore, entré en jeu vendredi contre l’Ukraine malgré sa blessure à la cuisse gauche quelques jours auparavant, souffre cette fois-ci d’une lésion sévère de l’ischio-jambiers droit.
« La saison de Dembélé sera à surveiller », prévient Riolo
Une blessure qui intervient à deux semaines de la cérémonie du Ballon d’Or, au cours de laquelle l’attaquant du PSG, à la lutte avec Lamine Yamal, pourrait être sacré. Présent dans l’After Foot dimanche, Daniel Riolo appelle à la prudence. : « La saison de Dembélé sera à surveiller. Parce que le Ballon d’Or, ça met une telle pression sur les joueurs, que le gagner ou pas ça peut faire une grosse différence », a confié le journaliste de RMC.
Les votes sont clos
Seule certitude à ce jour, la blessure d’Ousmane Dembélé ne va pas influencer le résultat qui sera annoncé le 22 septembre prochain, puisque le scrutin est clos depuis plus d’un mois. « La période de référence intègre la totalité de la saison, du 1er août 2024 au 2 août 2025, compétitions internationales incluses (Coupe du monde des clubs ; Euro, Copa America et CAN chez les femmes). Pour rappel, les JO 2024 comptaient pour l'édition précédente », peut-on lire dans le règlement du Ballon d’Or.