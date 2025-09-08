AccueilMercato Football

Officiel - Transfert au PSG : La belle déclaration d’un buteur français !

Le PSG a officialisé dimanche le transfert de Presnel Kimpembe en direction du Qatar, et ce départ du titi a suscité de nombreuses réactions. Hugo Ekitiké, qui l'a côtoyé durant un an et demi dans le vestiaire du PSG, a tenu à passer un message à Kimpembe suite à son départ.

Alors qu'il n'avait plus qu'un an de contrat avec le PSG, Presnel Kimpembe (30 ans) a été poussé vers la sortie cet été. Le titi parisien, qui n'a connu que son club formateur depuis le début de sa carrière professionnelle, a donc été transféré au Qatar étant donné qu'il n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique, et le PSG a officialisé son transfert dimanche.

Ekitiké réagit au transfert de Kimpembe

Interrogé en conférence de presse en pleine rassemblement avec l'équipe de France, Hugo Ekitiké a réagi à ce départ de Presnel Kimpembe : « Presnel, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu mais ça a été vraiment un super gars, français, il faisait partie des gens à qui j'ai parlé le plus pendant mon passage au PSG », indique celui qui a partagé son vestiaire pendant un an et demi au PSG.

« J'espère qu'il est content »

« Je sais qu'il a eu beaucoup de difficultés et d'épreuves ces dernières années par rapport à ses blessures. J'étais content de le voir soulever cette Ligue des champions, je sais que ça lui tenait à cœur. J'espère qu'il est content de faire ce mouvement et on ne peut lui souhaiter que du positif pour le reste », poursuit le buteur de l'équipe de France sur Kimpembe.

