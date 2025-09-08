L’OM va signer une pépite !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit entré dans la dernière année de son contrat, Bilal Nadir n’a pas bénéficié du même traitement que les autres joueurs dans sa situation à l’OM. Le milieu de terrain âgé de 21 ans a effectué toute la préparation estivale avec le groupe pro et était même titulaire contre l’OL avant la trêve. Alors qu’il semble avoir la confiance de Roberto De Zerbi, le Marocain devrait bientôt prolonger avec le club marseillais.

Après sa belle entrée lors de la victoire contre le Paris FC (5-2) et sa titularisation sur la pelouse de l’OL (1-0), Bilal Nadir (21 ans) pourrait bientôt être fixé sur son avenir à l’OM, qu’il a rejoint 2021 en provenance de l’OGC Nice. Si Pablo Longoria n’est pas un grand fan des joueurs en fin de contrat, ce qui est son cas, des discussions en cours dans l’optique d’une prolongation.

Bientôt une prolongation pour Nadir En effet, comme indiqué par L’Équipe, Bilal Nadir pourrait bientôt prolonger son contrat avec l'OM, qui prend fin en juin 2026. Ce qui serait une belle récompense pour l’international marocain, appelé pour la première fois part Walid Regragui avec les Lions de l’Atlas au mois de mars dernier.