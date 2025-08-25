Un joueur s’annonce à l’OM, sa signature se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin de contrat en juin 2026, Bilal Nadir pourrait prolonger son aventure marseillaise plus tôt que prévu. L’OM, fidèle à sa politique contractuelle, anticipe les fins de bail pour éviter les départs libres ou les tensions de dernière minute. Les discussions sont lancées et l’optimisme est de mise pour le milieu de terrain, auteur d'une très bonne entrée face au Paris FC.

Alors qu’il entame sa dernière année de contrat, Bilal Nadir se retrouve au cœur des préoccupations de l’OM. Le club phocéen a pour habitude de ne pas conserver les joueurs approchant de la fin de leur engagement sans avoir trouvé d’accord au préalable pour une prolongation ou un transfert. Ainsi, la situation de Nadir, qui a encore une saison à disputer, est observée avec attention.

L'OM s'active pour Nadir Selon La Provence, l'OM souhaite clarifier rapidement l’avenir de son joueur afin d’éviter tout flou. Après une préparation complète avec le groupe, le jeune joueur semble avoir gagné la confiance du staff. Entré au jeu face au Paris FC samedi (5-2), Nadir, également perçu comme une solution au poste de latéral gauche, a gagné des points, et sa prolongation serait dans les tuyaux.