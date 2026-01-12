Un joueur «de classe mondiale» à l’OM, la grande annonce en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Gêné par plusieurs pépins physiques, Geoffrey Kondogbia peine à enchaîné les rencontres depuis qu’il est à l’OM. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a évoqué la gestion du milieu de terrain âgé de 32 ans. Un joueur de « classe mondiale » sur lequel il aimerait pouvoir compter plus souvent.

Absent contre Bourg-en-Bresse (0-6) en Coupe de France avant la trêve hivernale, puis lors de la réception du FC Nantes (0-2), Geoffrey Kondgobia a fait son retour dans le onze de départ de l’OM jeudi, face au PSG à l’occasion du Trophée des champions (2-2, 4-1 aux t.a.b.). Auteur d’un bon match, le milieu de terrain âgé de 32 ans ne devrait en revanche pas enchaîner face au Bayeux FC mardi.

« Il faut être en mesure de bien le gérer » « Kondgobia est en mesure de jouer, quelques jours après un gros match de 90 minutes. Le problème, c’est le risque de blessure musculaire. Il faut être en mesure de bien le gérer en faisant le moins d’erreurs possibles et planifier les matchs », a déclaré Roberto De Zerbi ce lundi en conférence de presse quand il a été interrogé sur la délicate gestion de Geoffrey Kondgobia.