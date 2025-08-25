OM : «Honteux, ridicule», De Zerbi se fait fracasser !

Amadou Diawara

Après la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l'OM a décidé de vendre ses deux joueurs. Alors que l'Anglais vient de signer à Bologne, Roberto De Zerbi a laissé entendre que le Français pourrait finalement être réintégré. Interrogé sur la sortie du coach de l'OM, Najim Medini l'a dézingué.

Après le coup de sifflet final de Rennes-OM, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire du Roazhon Park. Alors que cette altercation a été particulièrement violente, Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont décidé de vendre les deux joueurs cet été. Si Jonathan Rowe vient de s'engager en faveur de Bologne, Adrien Rabiot pourrait finalement avoir droit à une deuxième chance. Du moins, c'est ce qu'a laissé entendre le coach de l'OM ce samedi en conférence de presse. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Najim Medini, journaliste de Winamax FC.

«J'ai été un peu choqué» « L'annonce de Roberto De Zerbi sur Adrien Rabiot ? Je t'avoue que j'ai été un peu choqué. Si Adrien Rabiot est réintégré, je trouverai ça ridicule et même honteux quoi. Au bout d'un moment, les mots ont un sens et du poids. Tu ne peux pas venir comme ça en conférence de presse, avoir les propos qu'il a pu tenir. Dire : "je ne vais pas me prostituer pour un joueur", c'était des mots assez forts en plus. Et puis 24 heures plus tard, te contredire toi-même. A un moment, que ce soit nous les passionnés de football ou les supporters de l'OM, moi j'ai l'impression qu'on me prend un peu pour un con. Tu me dis quelque chose et 24 heures plus tard, tu me dis exactement le contraire. Et à ça, tu rajoutes le fait que Benatia a dit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, que Longoria a dit que c'était d'une "violence inouïe", quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans un vestiaire, et toutes les déclarations de Véronique Rabiot, qui a dit des choses assez étonnantes. Elle a dit que Roberto De Zerbi était quelqu'un qui n'arrêtait pas d'aboyer, elle a considéré que Benatia et Longoria étaient des personnes qui étaient incompétentes, et qui n'avaient rien à faire là. On est à la limite du manque de respect. Et finalement, le joueur va peut-être être réintégré », a pesté Najim Medini, avant d'en rajouter une couche.