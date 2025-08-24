Affaire Rabiot - OM : La presse italienne balance une bombe !

Axel Cornic

Alors qu’un départ est évoqué depuis une semaine, avec Adrien Rabiot qui a été placé sur la liste des transferts, un retournement de situation semble être possible à l’Olympique de Marseille. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a en effet récemment ouvert la porte à un retour en arrière, avec le milieu de terrain qui pourrait finalement rester.

On ne sait plus où donner de la tête. Entre les prises de paroles des différents acteurs du dossier et les rumeurs de mercato, personne ne sait vraiment ce qui va se passer pour l’avenir d’Adrien Rabiot. Et pour ne rien arranger, la dernière sortie de Roberto De Zerbi a encore plus compliqué les choses à l'OM.

« Si je peux aider à résoudre cette chose » A la surprise générale, le coach de l’OM a en effet laissé entendre qu’une réconciliation était finalement possible avec Rabiot. « Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider » a déclaré De Zerbi. « Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire ».