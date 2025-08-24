Coup de tonnerre au PSG, un transfert en grand danger ?

Axel Cornic

Poussé vers la sortie depuis un an désormais, Randal Kolo Muani n’a toujours pas trouvé de solution pour quitter le Paris Saint-Germain. Un retour à la Juventus semblait être possible pour l’international français, mais les dernières indiscrétions de la presse italienne ont jeté un gros coup de froid sur cette opération.

Voilà des mois qu’on en parle. Après son prêt de six mois, Randal Kolo Muani a clamé haut et fort vouloir retrouver la Juventus, où Igor Tudor compte sur lui. Tout l’inverse de Luis Enrique, puisque l’attaquant français n’est clairement plus dans les plans du coach du PSG.

La fin pour Kolo Muani ? Des longues négociations auraient débuté dès le mois de juin, avec la Juventus qui a souhaité boucler un nouveau prêt, avec une option d’achat cette fois-ci. Les problèmes autour de Dusan Vlahovic, qui pourrait quitter Turin à moins d’un an de la fin de son contrat, n’ont fait que confirmer les spéculations autour de Kolo Muani.