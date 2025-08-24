OM - De Zerbi tend la main : Le clan Rabiot ignore la prise de contact

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Roberto De Zerbi peut-il jouer les médiateurs dans le dossier Rabiot ? Sans avoir consulté ses dirigeants au préalable, l’entraîneur de l’OM a tendu la main à l’international français, poussé vers la sortie après son altercation avec Jonathan Rowe. Contacté par L’Équipe pour réagir à cette déclaration surprenante, l’entourage du joueur n’a pas donné suite.

C’est une sortie pour le moins inattendue qu’a réalisée Roberto De Zerbi samedi, après la victoire contre le Paris FC. « Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria ni avec Medhi Benatia. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses, a fait savoir l’entraîneur de l’OM alors que l’international français a été placé sur la liste des transferts après son altercation avec Jonathan Rowe. Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique ».

Contacté, le clan Rabiot ne donne pas suite Selon L’Équipe, Roberto De Zerbi a bien tenu ses propos sans en informer au préalable Pablo Longoria et Medhi Benatia. Une réconciliation est-elle désormais possible avec Adrien Rabiot, alors que le point de non-retour semblait atteint ? Contacté samedi soir par le quotidien sportif, l'entourage de Rabiot n'a en tout cas pas répondu aux sollicitations.