Rabiot - De Zerbi : Le coup de théâtre auquel l’OM ne s’attendait pas !

Un retournement de situation inattendu pourrait bien avoir lieu dans l'affaire Rabiot. Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l'Olympique de Marseille, a ouvert la porte à un retour de l’international français de 30 ans dans le groupe, une déclaration surprise à laquelle ne devait pas s’attendre la direction, n’ayant pas été prévenue au préalable par l’Italien.
L’affaire Rabiot va-t-elle connaître un épilogue dont seul l’OM a le secret ? Les dernières déclarations de Roberto De Zerbi sur le sujet laissent entrevoir une possible réconciliation entre les différentes parties du dossier, une issue qu’espère en tout cas l’entraîneur italien.
« J’espère qu’il y a les conditions pour réparer les choses »
« Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria ni avec Medhi Benatia. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses, a indiqué l’entraîneur de l’OM après le succès contre le Paris FC (5-2) samedi. Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique ».
Le duo Longoria-Benatia n’était pas prévenu
Une sortie qui a étonné les supporters de l’OM et qui devrait autant surprendre la direction. Et pour cause, L’Équipe confirme dans ses colonnes du jour que Roberto De Zerbi a fait cette sortie de sa propre initiative, sans s’être concerté au préalable avec le président Pablo Longoria ou son bras droit Medhi Benatia. Reste à voir si la position des deux hommes est susceptible d’évoluer.