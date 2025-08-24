Rabiot - De Zerbi : Le coup de théâtre auquel l’OM ne s’attendait pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un retournement de situation inattendu pourrait bien avoir lieu dans l'affaire Rabiot. Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l'Olympique de Marseille, a ouvert la porte à un retour de l’international français de 30 ans dans le groupe, une déclaration surprise à laquelle ne devait pas s’attendre la direction, n’ayant pas été prévenue au préalable par l’Italien.

L’affaire Rabiot va-t-elle connaître un épilogue dont seul l’OM a le secret ? Les dernières déclarations de Roberto De Zerbi sur le sujet laissent entrevoir une possible réconciliation entre les différentes parties du dossier, une issue qu’espère en tout cas l’entraîneur italien.

« J’espère qu’il y a les conditions pour réparer les choses » « Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria ni avec Medhi Benatia. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses, a indiqué l’entraîneur de l’OM après le succès contre le Paris FC (5-2) samedi. Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique ».