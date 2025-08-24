Adrien Rabiot : Le gros oubli de l’OM !

Ce samedi, l’OM disputait son premier match depuis la bagarre ayant opposé Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Face au Paris FC, les Marseillais ont eu du mal, mais ils ont fini par s’imposer cinq buts à deux. Après la rencontre, Bilal Nadir a affirmé que le club phocéen avait tout pour faire une grande saison et qu’il voulait surtout oublier ce fâcheux évènement.
Ces derniers temps, l’OM traverse une petite tempête. Après la défaite contre Rennes lors de la première journée de Ligue 1 (1-0), deux joueurs marseillais en sont venus aux mains dans le vestiaire. Une bagarre a eu lieu entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe et le club phocéen a donc décidé de réagir avec une punition exemplaire, en plaçant les deux joueurs sur la liste des transferts.
Sans Rabiot et Rowe, l’OM retrouve le chemin de la victoire
Ce samedi, pour le match face au Paris FC, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe n’étaient donc pas présents dans le groupe marseillais. Malgré ces absences, l’OM a réussi à l’emporter face au club parisien, sur le score de cinq buts à deux. Pour son grand retour au Vélodrome, Pierre-Emerick Aubameyang a notamment été l’auteur d’un doublé.
« Il faut oublier le premier match et tout ce qui suit avec »
Après cette victoire, Bilal Nadir s’est présenté au micro de beIN SPORTS. Le Marocain estime que l’OM peut faire de grandes choses cette saison, mais qu’il faut surtout oublier la défaite à Rennes et la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. « J’entre à 2-2, donc il fallait mettre du rythme et pousser. J’ai voulu amener mon jeu vers l’avant pour créer des décalages et on a pu mettre deux buts par la suite. On est un groupe, malgré les événements qui se sont produits. Il y a de la qualité, on a tout pour faire une belle saison. Il faut oublier le premier match et tout ce qui suit avec. On a de la jeunesse, des anciens… un groupe. »