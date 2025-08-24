Adrien Rabiot : Le gros oubli de l’OM !

Alexis Brunet

Ce samedi, l’OM disputait son premier match depuis la bagarre ayant opposé Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Face au Paris FC, les Marseillais ont eu du mal, mais ils ont fini par s’imposer cinq buts à deux. Après la rencontre, Bilal Nadir a affirmé que le club phocéen avait tout pour faire une grande saison et qu’il voulait surtout oublier ce fâcheux évènement.

Ces derniers temps, l’OM traverse une petite tempête. Après la défaite contre Rennes lors de la première journée de Ligue 1 (1-0), deux joueurs marseillais en sont venus aux mains dans le vestiaire. Une bagarre a eu lieu entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe et le club phocéen a donc décidé de réagir avec une punition exemplaire, en plaçant les deux joueurs sur la liste des transferts.

Sans Rabiot et Rowe, l’OM retrouve le chemin de la victoire Ce samedi, pour le match face au Paris FC, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe n’étaient donc pas présents dans le groupe marseillais. Malgré ces absences, l’OM a réussi à l’emporter face au club parisien, sur le score de cinq buts à deux. Pour son grand retour au Vélodrome, Pierre-Emerick Aubameyang a notamment été l’auteur d’un doublé.