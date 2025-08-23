«Je préfèrerais avoir Rabiot», la déclaration choc à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a réussi, non sans mal et sans se faire peur, son premier test sportif depuis le clash Adrien Rabiot / Jonathan Rowe. Avant la victoire des siens contre le Paris FC ce samedi (5-2), Roberto De Zerbi reconnaissait que cette situation n'était pas idéale en faisant un aveu de taille sur Rabiot.

L'OM s'est fait peur et a même été rejoint au score après avoir été mené deux buts à zéro. Finalement, grâce à un Pierre-Emerick Aubameyang en grande forme pour sa première titularisation de la saison avec l'Olympique de Marseille, auteur d'un doublé et en ayant obtenu le penalty transformé par Mason Greenwood pour l'ouverture du score.

«Un problème ne vient jamais seul» Après la tempête médiatique à Marseille cette semaine dans la foulée de la violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, engendrant leurs expulsions du groupe et leurs placements sur la liste des transferts. Avant la victoire acquise au Vélodrome face au promu du Paris FC (5-2), Roberto De Zerbi est revenu sur la semaine particulièrement mouvementée dans la cité phocéenne. « Comme on dit en Italie, un problème ne vient jamais seul. En quelques jours, on a perdu 5 ou 6 joueurs, mais on a une quand même équipe forte ».