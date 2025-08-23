Mercato : «Un coup de théâtre inattendu», l’OM s’en débarrasse !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De retour d’un prêt à Rennes, Ismaël Koné n’était toujours pas désiré à l’OM. Pas dans les plans de Roberto De Zerbi, le Canadien a été prêté avec option d’achat à Sassuolo. Direction donc l’Italie pour le milieu de terrain. Et voilà que de l’autre côté des Alpes, on ne s’attendait clairement pas à l’arrivée de Koné.

Recruté par l’OM l’été dernier, Ismaël Koné n’a pas réussi à convaincre sur la Canebière. Un échec que le club phocéen a vite exfiltré. En janvier dernier, le Canadien avait ainsi été prêté à Rennes et voilà que cet été, le milieu de terrain a été envoyé en Italie. Aujourd’hui, Koné se trouve ainsi à Sassuolo, qui est parvenu à un accord avec l’OM pour un prêt avec option d’achat, qui pourrait devenir obligatoire.

« Un coup de théâtre quelque peu inattendu » Ismaël Koné s’est donc envolé pour l’Italie, un peu à la surprise générale. En effet, pour Footmercato, Antonio Parrotto, journaliste transalpin, a confié à propos de l’arrivée du joueur de l’OM à Sassuolo : « Son arrivée a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. Cela a été un coup de théâtre quelque peu inattendu, car son nom n’est apparu qu’à la dernière minute, alors que les négociations étaient déjà bien avancées ».