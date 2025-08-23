Adrien Rabiot : La décision qui fait halluciner le vestiaire de l’OM

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'ambiance est électrique à l'OM après la décision choc de placer Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sur la liste des transferts, suite à leur altercation dans le vestiaire. Dans le vestiaire, on a encore du mal à comprendre la décision prise à l’encontre du milieu de l’équipe de France, cadre de l’équipe.

Une semaine après la défaite contre le Stade Rennais aux très lourdes conséquences, l’OM retrouve le terrain ce samedi (17h) en affrontant le Paris FC au Vélodrome. Une rencontre à laquelle ne prendront pas part Jonathan Rowe et Adrien Rabiot , placés sur la liste des transferts suite à leur bagarre dans le vestiaire. Présent face à la presse vendredi, Pierre-Emile Höjbjerg n’a évidemment pas échappé au sujet.

« La vérité, c'est qu'on a perdu un homme très important pour nous. L'année dernière, Adri a montré qu'il était un grand joueur et une très belle personne. Après, le club a le droit de faire ce qu'il fait, c'est le club qui décide, nous, on vise les choses qu'on peut influencer », a réagi le milieu de l’OM . Une déclaration qui refléterait assez bien l’état d’esprit du vestiaire selon L’Équipe.

Un groupe choqué par la sanction, pas par la bagarre ?

D’après le quotidien sportif, les cadres de l’OM ont été très surpris par la décision prise contre Adrien Rabiot, qui conserve leur soutien, et ne s’attendaient pas à une telle sévérité de la part des dirigeants. Au point que beaucoup l’imaginaient à la disposition de Roberto De Zerbi ce samedi, pour affronter le PFC. Certaines sources rapportées par L’Équipe ajoutent que des joueurs seraient usés mentalement et troublés par le sort réservé à Adrien Rabiot, sans être choqués par la bagarre de la semaine dernière.

De quoi confirmer les déclarations de Véronique Rabiot auprès de La Provence : « Les joueurs de l’OM ne comprennent pas la sanction ? Non, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu’eux, ils savent. Benatia a dit qu’ils étaient choqués ? C’est faux ! Ils sont choqués de la sanction, pas de ce qui s’est passé. Les joueurs s’écrivent… Cela n’est jamais arrivé, c’est inédit de sortir un joueur parce qu’il y a eu une altercation ».