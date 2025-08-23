OM - PSG : «La maman Rabiot raconte des conneries», le réglement de comptes en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Jérôme Rothen a dit stop. Ayant suivi le feuilleton Adrien Rabiot de son lieu de vacances, l'ex-joueur du PSG et actuel consultant pour RMC a investi les studios de Rothen s'enflamme ce vendredi soir afin de rudement recadrer Véronique Rabiot. La mère et représentante du milieu de terrain français écarté par l'OM a réglé ses comptes envers les dirigeants marseillais. L'attaque de trop pour Rothen.

Cette semaine, Véronique Rabiot a enchaîné les prises de parole dans les médias. Que ce soit RTL, la Gazzetta dello Sport ou plus récemment La Provence, la mère et agent d'Adrien Rabiot ne s'est certainement pas emmurée dans le silence alors que le comité directeur de l'OM a pris la décision de se séparer de son fils après son altercation avec Jonathan Rowe la semaine dernière.

«Il a toujours rêvé de venir ici et je l'ai poussé » et maintenant elle dit : « je lui disais 'ne va pas à Marseille'» De retour de vacances, Jérôme Rothen était à l'antenne sur RMC ce vendredi afin de glisser un tacle appuyé à Véronique Rabiot concernant sa communication changeante qu'il conteste grandement. « Tu mets un taquet à Greenwood qui n'a rien demandé, tu mets un taquet à Medhi Benatia et à Pablo Longoria qui ont surprotégé Adrien Rabiot tout au long de l'année. Elle était bien contente de signer l'année dernière, c'est elle-même qui l'a dit quand ils ont signé sur le parvis avec les supporters : « il a toujours rêvé de venir ici et je l'ai poussé » et maintenant elle dit : « je lui disais 'ne va pas à Marseille' », maintenant c'est ça, un autre discours. C'est à ne plus rien y comprendre. A travers ses déclarations et son attitude, comment Adrien Rabiot peut laisser dire ça ? Prends ta responsabilité, viens prendre la parole ».