Mercato - OM : Rabiot refuse son transfert !

Alors que l’OM a décidé de s’en séparer après sa violente altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a déjà plusieurs prétendants, parmi lesquels on retrouverait l’AC Milan, l’Inter Milan, mais également Galatasaray. Toutefois, l’international français ne serait pas très emballé par cette destination et aurait repoussé l’approche du club turc.

En raison de leur violente altercation vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0), l’OM a décidé de se séparer de Jonathan Rowe (22 ans) et d’Adrien Rabiot. Le premier va s’engager avec Bologne, où il est arrivé ce vendredi pour passer sa visite médicale, dans le cadre d’un transfert estimé à 19,5M€ bonus compris.

Rabiot a plusieurs prétendants En ce qui concerne l’international français (53 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2026, plusieurs clubs seraient intéressés, comme l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus. D’après les informations de Foot Mercato, ce serait également le cas de Galatasaray, qui viserait en priorité Ilkay Gundogan (34 ans, Manchester City), mais apprécierait beaucoup Adrien Rabiot.