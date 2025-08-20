OM - Rabiot : Une offre totalement inattendue va partir ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Quelques mois seulement après son arrivée à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot est déjà sur le départ. Son altercation musclée avec Jonathan Rowe dans le vestiaire, après la défaite contre Rennes, a précipité la décision des dirigeants phocéens. Galatasaray, en quête de renforts au milieu, surveille de près la situation du milieu international français

Le passage d’Adrien Rabiot à l’OM n’aura finalement duré que quelques mois. Arrivé en septembre 2024 avec l’étiquette d’international français expérimenté, il devait incarner un renfort de poids pour le milieu de terrain phocéen. Mais l’idylle a tourné court. Après la défaite face au Stade Rennais vendredi, un épisode chaotique dans le vestiaire a scellé son sort. Rabiot aurait échangé des coups avec Jonathan Rowe sous les yeux médusés de quelques coéquipiers et du staff.

Le feuilleton Rabiot démarre Ce mardi, l'OM a annoncé que les deux joueurs sont mis sur la liste des transferts. Immédiatement, plusieurs équipes se seraient manifestées, notamment en Italie, mais aussi en Turquie.