OM - Rabiot : Une offre totalement inattendue va partir ?

Quelques mois seulement après son arrivée à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot est déjà sur le départ. Son altercation musclée avec Jonathan Rowe dans le vestiaire, après la défaite contre Rennes, a précipité la décision des dirigeants phocéens. Galatasaray, en quête de renforts au milieu, surveille de près la situation du milieu international français
Le passage d’Adrien Rabiot à l’OM n’aura finalement duré que quelques mois. Arrivé en septembre 2024 avec l’étiquette d’international français expérimenté, il devait incarner un renfort de poids pour le milieu de terrain phocéen. Mais l’idylle a tourné court. Après la défaite face au Stade Rennais vendredi, un épisode chaotique dans le vestiaire a scellé son sort. Rabiot aurait échangé des coups avec Jonathan Rowe sous les yeux médusés de quelques coéquipiers et du staff.
Le feuilleton Rabiot démarre
Ce mardi, l'OM a annoncé que les deux joueurs sont mis sur la liste des transferts. Immédiatement, plusieurs équipes se seraient manifestées, notamment en Italie, mais aussi en Turquie.
Nouvelle piste pour Rabiot
Galatasaray apparaît en première ligne. Le géant turc, engagé dans une campagne ambitieuse pour renforcer son effectif, aurait ajouté le nom du Français à sa liste de cibles en cette fin de mercato. Selon les informations de Foot Mercato, le profil de Rabiot intrigue particulièrement la direction sportive stambouliote. Expérimenté, habitué aux joutes européennes et encore dans la force de l’âge, l’ancien joueur de la Juventus et du PSG représente une opportunité intéressante.