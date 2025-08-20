Rabiot : «L’excellente relation» qui va le sauver après l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme officialisé par l’OM ce mardi soir, Adrien Rabiot ne rejouera plus en faveur du club phocéen. Suite à son altercation avec Jonathan Rowe, le milieu de terrain français est amené à quitter Marseille. En Italie, l’AC Milan aimerait le recruter, d’autant que le joueur de 30 ans conserve une très bonne relation avec Massimiliano Allegri.

L’OM a pris sa décision. A la suite de sa bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire vendredi dernier à Rennes, Adrien Rabiot ne rejouera plus au sein du club phocéen ! Par le biais d’un communiqué publié ce mardi soir, le club marseillais a officialisé la mise en vente de son milieu de terrain.

Rabiot vers un retour en Serie A Un véritable coup de tonnerre dans la carrière d’Adrien Rabiot, qui s’était engagé pour deux saisons à Marseille. Tout comme pour Jonathan Rowe, l’OM est désormais ouvert aux offres concernant l’international Français, qui génère déjà de l’intérêt à l’étranger. En effet, comme confirmé par Véronique Rabiot ce mardi soir auprès de la Gazzetta Dello Sport, plusieurs clubs italiens se sont penchés sur le cas de son fils.