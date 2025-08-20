OM : Grand retour pour Rabiot, la presse italienne balance

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que ce mardi, l’OM a officialisé par le biais d’un communiqué la mise en vente d’Adrien Rabiot, le milieu de terrain français dispose de plusieurs pistes, notamment en Italie où la Juventus envisage son grand retour. Néanmoins, la venue de l’international Français au sein de la « Vieille Dame » n’est pas encore possible.

Un tremblement de terre. Ce mardi soir, l’OM a publié un communiqué afin de faire le point sur la situation de Jonathan Rowe et d’Adrien Rabiot, qui se sont bagarré dans le vestiaire marseillais à l’issue de la défaite sur la pelouse du Stade Rennais vendredi soir. « L'Olympique de Marseille informe qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi », peut-on lire au sein de ce dernier.

« Il y a des opportunités et des projets en provenance d'Italie » Un choc au sein du groupe, mais qui ne devrait pas durer éternellement. En effet, si Gianluca Di Marzio annonce ce mercredi que Jonathan Rowe a déjà trouvé un accord avec Bologne pour un transfert imminent, Adrien Rabiot lui, ne manque pas non plus de prétendants. Interrogée par la Gazzetta Dello Sport, Véronique Rabiot, mère et agent du joueur de l’OM, s’est confiée : « Il y a des opportunités et des projets en provenance d'Italie, ainsi que d'Espagne et d'Angleterre. »