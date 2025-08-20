Rabiot : L’OM prononce le divorce… à cause d’un contrat ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Séisme à l’Olympique de Marseille. Après qu’une violente altercation ait éclatée vendredi dernier dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, la direction du club a mis les deux joueurs sur la liste des transferts. L’épilogue d’une histoire qui tournait au vinaigre ces dernières semaines d’après L’Équipe. Explications.

Un temps cadre, titulaire indiscutable et exemple aux yeux des dirigeants de l’OM, Adrien Rabiot a fait tomber tout le château de cartes vendredi dernier au Roazhon Park. En effet, l’Olympique de Marseille a manqué son entrée en lice dans cette campagne 2025/2026 de Ligue 1 en s’inclinant sur la pelouse du Stade Rennais, et ce, malgré une supériorité numérique pendant une heure.

Rabiot pète les plombs, l’OM sévit ! Il n’en fallait pas plus pour que des tensions éclatent dans le vestiaire après la rencontre, premièrement entre Geronimo Rulli et Jonathan Rowe. L’Equipe dévoile ce mercredi qu’Adrien Rabiot les aurait séparé afin d’éviter que la situation ne dégénère. Mais, ironie du sort, c’est l’international français qui a finalement levé la main sur l’attaquant anglais après que plusieurs insultes aient fusé entre les deux hommes. Après les avoir tous deux exclus de manière temporaire, la sanction est devenue définitive mardi soir.