L’OM au bord de l’implosion : Un célèbre dirigeant marseillais a été écarté !

L'Olympique de Marseille traverse une tempête en ce début de saison, avec une altercation dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe survenue quelques minutes après la défaite contre Rennes vendredi soir. Un malaise qui a fait réagir le journaliste Alexandre Jacquin, déplorant les « situations rocambolesques » traversées par le club et regrettant la mise à l’écart d’un dirigeant.

C’est un début de saison cauchemardesque pour l’Olympique de Marseille, qui a décidé de sanctionner Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après leur altercation dans le vestiaire, juste après la défaite contre Rennes en ouverture de la Ligue 1. Les deux joueurs ont été temporairement exclus de l’équipe première, à quelques jours de la réception du Paris FC. Une situation qui fait évidemment beaucoup réagir dans la cité phocéenne.

« Les incohérences et les situations rocambolesques » agacent Alexandre Jacquin Journaliste à La Provence, Alexandre Jacquin ne mâche pas ses mots dans un édito publié dans les colonnes du jour en évoquant le week-end très mouvementé vécu par l’OM, regrettant de voir un club qui « se tire trop souvent des balles dans le pied au lieu d'aller droit au but ». Le journaliste pointe par ailleurs du doigt « les incohérences et les situations rocambolesques » qui n’ont pas manqué selon lui « ces derniers temps », y voyant peut-être un rapport avec la mise à l’écart d’un dirigeant.