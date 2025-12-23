La réputation de Mbappé «salie», la grosse accusation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, l'heure est au paiement de sa dette envers Kylian Mbappé. Et pourtant, le PSG s'est battu pour faire entendre sa version des faits et l'accord verbal visiblement rendu caduque par le joueur. Au final, toute cette histoire a coûté cher aux deux parties que ce soit sur le plan financier ou éthique d'après Pierre Ménès.

Le PSG n'a semble-t-il pas du tout apprécié le retournement de veste supposé de Kylian Mbappé. Le club de la capitale se défendait d'un accord verbal passé entre les deux parties sur le fait que l'attaquant du Paris Saint-Germain ne s'en irait pas en tant qu'agent libre. Le capitaine de l'équipe de France est parti à la fin de son contrat sans activer son option pour une année supplémentaire, entraînant la colère du PSG et son refus de lui verser trois mois de salaire ainsi qu'une partie de sa prime à la signature.

«Je n'aime pas cette histoire depuis le début» Par la suite, un énorme bras de fer a été mené par les deux parties face aux instances du football français puis au conseil de prud'hommes qui a pour sa part condamné le PSG à verser 61M€ bruts à Kylian Mbappé. Pierre Ménès est revenu sur cette décision somme toute logique à ses yeux. « Je n'aime pas cette histoire depuis le début. Quand tu as un joueur qui est passé dans un club de ses 18 à ses 25 ans, je trouve ça triste de se séparer comme ça. Je trouve ça très regrettable. Le PSG a fait une faute en ne versant pas les trois derniers mois de salaire à Mbappé. S'ils avaient juste versé le salaire, peut-être qu'il aurait été moins enclin à réclamer son dû et l'obtenir. La décision du prud'hommes a été prise à l'unanimité des quatre juges, ce qui veut dire que si le PSG venait à faire appel, ce serait prendre un risque important qu'il soit condamné à plus puisque Mbappé avait réclamé 220M€ ».