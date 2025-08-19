L’OM perd Rabiot, c’est confirmé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sanction confirmée pour Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Les deux joueurs ont été suspendus par l’OM après leur altercation survenue vendredi soir dans le vestiaire après le match face à Rennes. Nul ne connaît avec certitude la date de leur retour, mais leur présence face au Paris FC, samedi prochain, est plus qu’incertaine.

Après seulement une journée de championnat, l'OM traverse déjà une crise interne. Adrien Rabiot se retrouve impliqué dans une violente altercation avec Jonathan Rowe, survenue après la défaite frustrante face à Rennes (1-0) vendredi soir. Tout est parti d’un accrochage verbal entre Jonathan Rowe et Geronimo Rulli dans le vestiaire, juste après le coup de sifflet final. Adrien Rabiot, voyant la tension monter, serait intervenu et aurait saisi Rowe par le col.

Sanction confirmée pour Rabiot et Rowe L’Anglais n’aurait pas digéré ce geste et, en quittant le vestiaire, serait revenu à la charge physiquement, assénant une gifle à Rabiot. L’incident a dégénéré avant d’être maîtrisé par le staff technique, avec l’intervention de Roberto De Zerbi. Ce moment de tension confirme les fragilités de l’effectif dès le début de saison.