L’OM perd Rabiot, c’est confirmé

Sanction confirmée pour Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Les deux joueurs ont été suspendus par l’OM après leur altercation survenue vendredi soir dans le vestiaire après le match face à Rennes. Nul ne connaît avec certitude la date de leur retour, mais leur présence face au Paris FC, samedi prochain, est plus qu’incertaine.
Après seulement une journée de championnat, l'OM traverse déjà une crise interne. Adrien Rabiot se retrouve impliqué dans une violente altercation avec Jonathan Rowe, survenue après la défaite frustrante face à Rennes (1-0) vendredi soir. Tout est parti d’un accrochage verbal entre Jonathan Rowe et Geronimo Rulli dans le vestiaire, juste après le coup de sifflet final. Adrien Rabiot, voyant la tension monter, serait intervenu et aurait saisi Rowe par le col.
Sanction confirmée pour Rabiot et Rowe
L’Anglais n’aurait pas digéré ce geste et, en quittant le vestiaire, serait revenu à la charge physiquement, assénant une gifle à Rabiot. L’incident a dégénéré avant d’être maîtrisé par le staff technique, avec l’intervention de Roberto De Zerbi. Ce moment de tension confirme les fragilités de l’effectif dès le début de saison.
Rabiot va manquer le prochain match ?
Selon RMC Sport, Rabiot et Rowe étaient absents de l'entraînement ce mardi matin à la Commanderie, conformément à la sanction disciplinaire prise par le club. Aucune date de retour n’a été communiquée par l’OM. Cette mise à l’écart est volontairement maintenue dans le flou, la formation souhaitant laisser aux deux joueurs le temps de réfléchir à leur comportement. Alors que l’OM s’apprête à affronter le Paris FC samedi, l’hypothèse d’un match sans Rabiot ni Rowe prend de l’épaisseur.