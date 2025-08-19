Mercato - OM : C'est décidé, la presse italienne annonce le prochain transfert !

L’aventure marseillaise de Jonathan Rowe semble toucher à sa fin, à peine un an après son arrivée. Quelques jours après son altercation avec Adrien Rabiot, l'attaquant anglais serait gentiment poussé vers la sortie. Plusieurs clubs italiens sont déjà positionnés pour accueillir le jeune ailier, mais une équipe en particulier lui ferait de l'œil.
Recruté l’été dernier, Jonathan Rowe était censé incarner l’avenir de l’OM sur le front offensif. Mais après débuts prometteurs, il a rapidement été mis sur le banc. Et le joueur n'a pas arrangé son cas. Selon La Provence, Rowe n’aurait pas supporté certaines remarques dans le vestiaire après la défaite face à Rennes et aurait giflé Adrien Rabiot. L’altercation a dégénéré en échange de coups avant que Roberto De Zerbi et Medhi Benatia n’interviennent pour éviter le pire. Suspendu temporairement, Rowe semble désormais poussé vers la sortie.
Un duel se profile dans ce dossier Rowe
D’après le Corriere di Bologna, la formation entraînée par Vincenzo Italiano souhaite finaliser l’arrivée de Jonathan Rowe. Bologne souhaiterait miser sur lui notamment pour compenser le départ de Dan Ndoye. Mais visiblement, l'ancien joueur de Norwich opterait pour une autre équipe de Serie A.
Rowe a choisi Rome
Selon La Gazzetta dello Sport, la Roma aurait pour l’instant les faveurs du joueur, qui privilégierait un transfert vers la capitale italienne. Les discussions avec l’OM devraient débuter rapidement, probablement dès ce mardi. Bien que Marseille espère récupérer près de 20M€, la Roma envisagerait une offre légèrement inférieure, mais reste confiante dans la possibilité de conclure le deal. Le départ de Rowe semble désormais une question de temps.