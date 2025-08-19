Mercato - OM : C'est décidé, la presse italienne annonce le prochain transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’aventure marseillaise de Jonathan Rowe semble toucher à sa fin, à peine un an après son arrivée. Quelques jours après son altercation avec Adrien Rabiot, l'attaquant anglais serait gentiment poussé vers la sortie. Plusieurs clubs italiens sont déjà positionnés pour accueillir le jeune ailier, mais une équipe en particulier lui ferait de l'œil.

Recruté l’été dernier, Jonathan Rowe était censé incarner l’avenir de l’OM sur le front offensif. Mais après débuts prometteurs, il a rapidement été mis sur le banc. Et le joueur n'a pas arrangé son cas. Selon La Provence, Rowe n’aurait pas supporté certaines remarques dans le vestiaire après la défaite face à Rennes et aurait giflé Adrien Rabiot. L’altercation a dégénéré en échange de coups avant que Roberto De Zerbi et Medhi Benatia n’interviennent pour éviter le pire. Suspendu temporairement, Rowe semble désormais poussé vers la sortie.

Un duel se profile dans ce dossier Rowe D’après le Corriere di Bologna, la formation entraînée par Vincenzo Italiano souhaite finaliser l’arrivée de Jonathan Rowe. Bologne souhaiterait miser sur lui notamment pour compenser le départ de Dan Ndoye. Mais visiblement, l'ancien joueur de Norwich opterait pour une autre équipe de Serie A.