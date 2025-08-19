Tensions à l’OM : Le manque de «cou*lles» qui les fait disjoncter

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’Olympique de Marseille, le ton est grandement monté la semaine dernière après la première défaite de la saison de Ligue 1 à Rennes (1-0). Les murs ont tremblé dans le vestiaire du Roazhon Park avec diverses échauffourées entre joueurs et membres du staff dont Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les critiques se sont multipliées, installant une ambiance nauséabonde dans le groupe marseillais.

Il n’aura suffi que d’un match et d’un premier faux pas pour que les murs tremblent dans le vestiaire de l’OM. Pourtant auteurs d’une belle préparation qu’ils ont achevé par une victoire contre Aston Villa (3-1) le tout en restant invaincus, les joueurs de Roberto De Zerbi sont tombés dès la première journée de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Rennais à 11 contre 10 (0-1). Un résultat qui en a fait craquer plus d’un.

Rabiot attrape Rowe par «le col» Selon L’Équipe, Geronimo Rulli, Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot et Roberto De Zerbi ne se seraient pas faits prier pour laisser éclater leur frustration une fois dans le vestiaire visiteurs du Roazhon Park. Et quand bien même l’OM démentait lundi toute échauffourée physique, le quotidien sportif a démenti cette affirmation, au même titre que RMC Sport. Les actes physiques auraient pris le pas sur les mots entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe qui auraient fini par en venir aux mains après que le milieu de terrain français ait attrapé l’Anglais « par le col » alors que les témoins tentaient de séparer les deux hommes, sans grande réussite.