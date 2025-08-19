Rupture à l’OM : Après les coups de poing, la sanction tombe 

Défait 1 but à 0 en terres rennaises la semaine dernière, le groupe de l’OM a explosé en vol dans le vestiare puisque les critiques ont fusé entre plusieurs interlocuteurs et les voix se sont élevées. Pire, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe s’en sont physiquement pris l’un à l’autre, engendrant une exclusion temporaire de l’équipe. Les sanctions seraient déjà connues.
Vendredi dernier, l’OM se présentait sur la pelouse du Roazhon Park avec la ferme intention de perpétuer sa belle dynamique acquise pendant sa tournée estivale de préparation pour la saison 2025/2026. Néanmoins, la victoire contre Aston Villa (3-1) n’en a pas appelé une autre pour la première en Ligue 1 à Rennes. En supériorité numérique pendant une heure après l’exclusion d’Abdelhamid Ait Boudlal, l’Olympique de Marseille a cédé dans le temps additionnel et s’est incliné sur le score d’un but à zéro.
Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans le vestiaire à Rennes
S’en est suivi un violent clash entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Dans le vestiaire, très remonté par la situation et le manque d’implication de l’ailier anglais, l’international français l’a verbalement réprimandé avant de le prendre par le col pour lui dire ses quatre vérités. Des coups auraient été échangés entre les deux hommes alors que joueurs et dirigeants présents ont tout fait pour les séparer comme RMC et L’Équipe l’ont dévoilé lundi soir.
Écartés temporairement du groupe, Rabiot et Rowe n’étaient pas à la séance d’entraînement de lundi après-midi au centre Robert Louis-Dreyfus.
Rabiot réintégré après avoir payé l’amende, la porte pour Jonathan Rowe
Et maintenant ? L’Olympique de Marseille n’a pas encore tranché concernant la réincorporation d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe dans le groupe de Roberto De Zerbi. Pour ce qui est du cas de l’Anglais, le clap de fin semble être plus que jamais d’actualité puisqu’il semblait déjà condamné à aller voir ailleurs d’ici la clôture du mercato avant même que cette bagarre ait lieu à Rennes.
L’Équipe explique que pour Adrien Rabiot, la tendance ne serait pas à une sanction s’étirant trop longtemps dans le temps pour la simple et bonne raison que sa participation à la réception du Paris FC samedi soir à l’Orange Vélodrome au vu du contexte sportif est devenue obligatoire. Après le paiement d’une amende, tout rentrerait dans l’ordre pour l’international français.