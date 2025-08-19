Rupture à l’OM : Après les coups de poing, la sanction tombe 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Défait 1 but à 0 en terres rennaises la semaine dernière, le groupe de l’OM a explosé en vol dans le vestiare puisque les critiques ont fusé entre plusieurs interlocuteurs et les voix se sont élevées. Pire, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe s’en sont physiquement pris l’un à l’autre, engendrant une exclusion temporaire de l’équipe. Les sanctions seraient déjà connues.

Vendredi dernier, l’OM se présentait sur la pelouse du Roazhon Park avec la ferme intention de perpétuer sa belle dynamique acquise pendant sa tournée estivale de préparation pour la saison 2025/2026. Néanmoins, la victoire contre Aston Villa (3-1) n’en a pas appelé une autre pour la première en Ligue 1 à Rennes. En supériorité numérique pendant une heure après l’exclusion d’Abdelhamid Ait Boudlal, l’Olympique de Marseille a cédé dans le temps additionnel et s’est incliné sur le score d’un but à zéro.

Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans le vestiaire à Rennes S’en est suivi un violent clash entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Dans le vestiaire, très remonté par la situation et le manque d’implication de l’ailier anglais, l’international français l’a verbalement réprimandé avant de le prendre par le col pour lui dire ses quatre vérités. Des coups auraient été échangés entre les deux hommes alors que joueurs et dirigeants présents ont tout fait pour les séparer comme RMC et L’Équipe l’ont dévoilé lundi soir. Écartés temporairement du groupe, Rabiot et Rowe n’étaient pas à la séance d’entraînement de lundi après-midi au centre Robert Louis-Dreyfus.