Clash avec Rabiot : Alerte rouge à l’OM, c’est déjà tendu avec De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans une ambiance déjà électrique, l’OM a entamé sa saison 2025-2026 par une défaite frustrante sur la pelouse du Stade Rennais (0-1). Si le revers est difficile à encaisser, c’est surtout l’après-match qui fait parler. Des tensions ont éclaté dans le vestiaire, notamment entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Une situation qui alarme Ludovic Obraniak, pas convaincu par la gestion du groupe par Roberto De Zerbi.

L’ambiance marseillaise a rapidement basculé après le coup de sifflet final à Rennes vendredi soir. Selon RMC Sport, Jonathan Rowe aurait été vivement critiqué par certains cadres pour son implication défensive jugée insuffisante. Adrien Rabiot, notamment, serait monté au créneau, provoquant un échange houleux avec l’ailier anglais. Si aucun coup n’a été échangé, les mots auraient été forts et révélateurs d’une tension précoce dans le vestiaire de l'OM. Et cela dès la première journée. Un contexte tendu qui interpelle certains consultants, à commencer par Ludovic Obraniak.

C'est déjà tendu à l'OM « Je trouve qu’en sortant de ce match-là, tout le monde aurait dû se taire, en sachant qu’ils avaient fait une prestation loin d’être aboutie. Evidemment, quand tu commences à avoir les leaders qui haussent le ton très tôt dans la saison… Ce qui est un peu gênant c’est que tout ça sorte très tôt, que l’altercation sorte déjà… Néanmoins, déjà contre le Paris FC (au prochain match, ndlr), tu es dans une situation… Ce qui est gênant c’est que dans un match où l’OM est bon, que tu viennes pointer du doigt un joueur qui a fauté dans l’état d’esprit, d’accord… Mais là tu sors d’un match où il n’y en a pas un pour rattraper l’autre, si ce n’est deux joueurs peut-être… Je trouve ça difficile » a déclaré l'ancien international polonais.