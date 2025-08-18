Transfert à 25M€ : La «relation» qui va plomber l’OM !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, Edon Zhregrova pourrait bien devenir un joueur de l’OM. L’ailier kosovar est pisté par Marseille depuis plusieurs semaines, mais pas seulement. En effet, la Juventus de Turin a fait irruption sur le dossier et la bonne entente entre Damien Comolli, directeur général turinois, et Olivier Létang, le président lillois, pourrait plomber le club phocéen.

Cet été, l’OM a décidé de mettre le paquet sur le mercato. L’objectif du club phocéen est clair : rivaliser encore plus avec le PSG en Ligue 1, mais également avoir fière allure en Ligue des champions. Pablo Longoria s’active donc pour étoffer l’effectif marseillais et déjà six joueurs ont posé leurs valises dans le sud de la France.

L’OM aimerait bien s’offrir Zhegrova Six joueurs et sûrement quelques uns de plus avant la fin du marché des transferts le 1er septembre prochain. Medhi Benatia a prévenu, le club phocéen voudrait idéalement recruter encore trois ou quatre joueurs. Marseille serait notamment à la recherche d’un attaquant et Edon Zhegrova serait la cible prioritaire. Pablo Longoria lui aurait d’ailleurs déjà proposé un contrat, mais aucun accord n’existe pour le moment avec Lille, qui espère entre 20 et 25M€ pour laisser partir son joueur.