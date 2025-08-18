 PSG - Transfert XXL : Une offre à 100M€ va partir !

Alexis Brunet

Après Kylian Mbappé l’été dernier, cette fois c’est le PSG qui pourrait bien se servir au Real Madrid. En effet, le champion d’Europe aurait des vues sur Rodrygo pour renforcer son attaque avant la fin du marché des transferts. Problème, Manchester City serait également sur le dossier et préparerait une offre de 100M€ pour le Brésilien.

Luis Enrique est un homme comblé. Son PSG a remporté un nouveau trophée mercredi dernier contre Tottenham (Supercoupe d’Europe) et il a également bien géré son premier match de Ligue 1 de la saison en s’imposant 1-0 contre le FC Nantes. Le technicien espagnol a aussi le sourire car Luis Campos lui a trouvé les joueurs qu’il voulait sur le mercato.

Rodrygo pour finir le mercato parisien en beauté ? Face au FC Nantes, Luis Enrique a titularisé Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier, alors que la troisième recrue parisienne Renato Marin est elle restée sur le banc. Trois renforts donc pour le moment et même peut-être quatre. En effet, le club de la capitale réfléchirait à la possibilité de recruter un attaquant supplémentaire et d’après les informations de CaughtOffside, Luis Campos aurait coché le nom de Rodrygo.